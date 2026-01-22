Amarildo | Cesena, la Shpendi-dipendenza e l’effetto Mignani PODCAST

Sul campo della Reggiana esce sistematicamente il segno 2 e così Amarildo celebra la prima vittoria del 2026, che cancella la doppia sbandatina a cavallo della pausa. In copertina, dopo un mese di dieta, torna uno spietato Cristian Shpendi, inevitabilmente uomo in più di Francesco Zani, che evidenzia numeri e percentuali di grande spessore per il gemello. Francesco Gualdi e Luca Alberto Montanari hanno invece già la testa alla partita di sabato contro il Bari, tra una prevendita che misteriosamente non decolla e una lunga serie di tabù da sfatare contro i pugliesi e l’ultimo arrivato Moreno Longo, bestie nerissime del Cavalluccio.