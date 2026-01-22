Amarildo | Cesena, la Shpendi-dipendenza e l’effetto Mignani PODCAST

Sul campo della Reggiana esce sistematicamente il segno 2 e così Amarildo celebra la prima vittoria del 2026, che cancella la doppia sbandatina a cavallo della pausa. In copertina, dopo un mese di dieta, torna uno spietato Cristian Shpendi, inevitabilmente uomo in più di Francesco Zani, che evidenzia numeri e percentuali di grande spessore per il gemello. Francesco Gualdi e Luca Alberto Montanari hanno invece già la testa alla partita di sabato contro il Bari, tra una prevendita che misteriosamente non decolla e una lunga serie di tabù da sfatare contro i pugliesi e l’ultimo arrivato Moreno Longo, bestie nerissime del Cavalluccio.

Amarildo è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.