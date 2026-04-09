Amarildo | Cesena in viaggio destinazione Paradiso PODCAST

Dopo la sconfitta di Mantova e il successo contro il Catanzaro , il Cesena di Ashley Cole strappa un pareggio contro il Sudtirol dell’indimenticato Fabrizio Castori e continua l’inseguimento ai play-off. Partita ricca di spunti: Klinsmann in grande difficoltà, Ciofi e Piacentini leoni in difesa, Bastoni ritrovato e Shpendi... confinato a sinistra. L’uomo in più di Francesco Zani è proprio il capitano bianconero, ottimo interprete del nuovo tipo di calcio cercato da Cole: rapido, verticale e coraggioso. In the box di Francesco Gualdi troviamo invece Cristian “Titì” Shpendi: spostato all’ala sinistra, sembrato spesso spaesato, ha comunque propiziato il pareggio e ricevuto da Cole lodi e un paragone importante: quello con Thierry Henry. Infine, Luca Alberto Montanari alza lo sguardo e presenta la temibile sfida di Castellammare di Stabia : il Cesena deve tentare l’assalto ai campani e guardarsi le spalle perché sta arrivando la Carrarese.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.