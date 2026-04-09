Amarildo | Cesena in viaggio destinazione Paradiso PODCAST

Dopo la sconfitta di Mantova e il successo contro il Catanzaro, il Cesena di Ashley Cole strappa un pareggio contro il Sudtirol dell’indimenticato Fabrizio Castori e continua l’inseguimento ai play-off. Partita ricca di spunti: Klinsmann in grande difficoltà, Ciofi e Piacentini leoni in difesa, Bastoni ritrovato e Shpendi... confinato a sinistra. L’uomo in più di Francesco Zani è proprio il capitano bianconero, ottimo interprete del nuovo tipo di calcio cercato da Cole: rapido, verticale e coraggioso. In the box di Francesco Gualdi troviamo invece Cristian “Titì” Shpendi: spostato all’ala sinistra, sembrato spesso spaesato, ha comunque propiziato il pareggio e ricevuto da Cole lodi e un paragone importante: quello con Thierry Henry. Infine, Luca Alberto Montanari alza lo sguardo e presenta la temibile sfida di Castellammare di Stabia: il Cesena deve tentare l’assalto ai campani e guardarsi le spalle perché sta arrivando la Carrarese.