Amarildo | Cesena, il Manuzazo che fa calare il sipario PODCAST

Il tremendo crollo interno con il Padova è il perfetto Manuzazo - meno celebre del Maracanazo, ma forse più doloroso - con cui il Cesena chiude un girone di ritorno fallimentare. Al termine di una partita folle e inspiegabile, i bianconeri vanno in vacanza tra i fischi e si preparano all’ennesima rivoluzione. Amarildo riflette sulle incapacità di Ashley Cole di far vedere il calcio che ha in mente, sulle croniche lacune decisionali della società, e su un futuro che, per la prima volta da quando gli americani sono al timone, sembra meno roseo del passato. Il tutto rischiando di compromettere il rapporto con una piazza a sua volta sempre più insofferente. Con questo episodio si conclude la seconda stagione di Amarildo: Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Gualdi vi danno appuntamento tra qualche mese.