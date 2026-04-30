Amarildo | Cesena, col Catanzaro era uscito sasso, carta o forbice? PODCAST

Neppure contro la Sampdoria, il Cesena è riuscito a vincere e/o a convincere. Questa volta, nel frullatore sempre acceso di Amarildo, ci finisce soprattutto la squadra, che nelle ultime 13 partite ha vinto solo una volta: come è possibile che un gruppo sano e compatto non sia mai riuscito a trovare una scintilla in tre mesi? Per fortuna qualche buona indicazione è arrivata dall’Uomo in Più di Francesco Zani, quell’Alessandro Siano che ha bagnato il debutto in B con un clean sheet: il Cesena può ripartire da lui l’anno prossimo? Francesco Gualdi e Luca Alberto Montanari, dentro un In the Box a reti unificate, chiudono commentando le vicende degli ultimi giorni legate al mondo arbitrale e ai tanti dubbi che si addensano su Lissone e sulla sala Var. Un dubbio viene anche ad Amarildo: durante Catanzaro-Cesena dello scorso 27 dicembre sarà uscito carta, sasso o forbice?