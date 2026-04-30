Amarildo | Cesena, col Catanzaro era uscito sasso, carta o forbice? PODCAST

Neppure contro la Sampdoria , il Cesena è riuscito a vincere e/o a convincere. Questa volta, nel frullatore sempre acceso di Amarildo , ci finisce soprattutto la squadra, che nelle ultime 13 partite ha vinto solo una volta: come è possibile che un gruppo sano e compatto non sia mai riuscito a trovare una scintilla in tre mesi? Per fortuna qualche buona indicazione è arrivata dall’Uomo in Più di Francesco Zani, quell’Alessandro Siano che ha bagnato il debutto in B con un clean sheet: il Cesena può ripartire da lui l’anno prossimo? Francesco Gualdi e Luca Alberto Montanari, dentro un In the Box a reti unificate, chiudono commentando le vicende degli ultimi giorni legate al mondo arbitrale e ai tanti dubbi che si addensano su Lissone e sulla sala Var. Un dubbio viene anche ad Amarildo: durante Catanzaro-Cesena dello scorso 27 dicembre sarà uscito carta, sasso o forbice?

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.