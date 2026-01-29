Amarildo | Cesena-Bari, la comunicazione complicata di Mignani e l’enigmatico Avellino PODCAST

Un gol funambolico del carneade Emanuele Rao e un colpo di testa dell’ex Moncini affondano il Cesena, giunto alla terza sconfitta in quattro giornate. È crisi? Amarildo si interroga ma non può fare a meno di guardare alla prestazione: non sono bastati 16 calci d’angolo e 45 cross per uscire con dei punti. Anche per questo, l’uomo in più di Francesco Zani è provocatoriamente Michele Mignani: la sua squadra gioca benissimo ma non raccoglie quanto meriterebbe. In the box troviamo sempre il tecnico bianconero: Francesco Gualdi ne analizza la comunicazione complicata in occasione della partita col Bari. Infine, sguardo sulla sfida del Partenio: Luca Alberto Montanari presenta l’enigmatico Avellino, sulla cui panchina resiste il “Pitone” Raffaele Biancolino.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

