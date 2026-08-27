Amarildo | Caro Cesena, ma quanto mi costi PODCAST

Amarildo riparte di slancio, come Xavello Druiventak sulla fascia, e apre la terza stagione dopo l’1-1 con la Sampdoria. Nuova stagione, nuove rubriche. Si parte con “Ex Voto” di Francesco Zani: la pagella della settimana è tutta per Cristian Shpendi, determinante contro la Doria ma sempre al centro delle voci di mercato. Francesco Gualdi inaugura “Caffè Borghetti”: un break per guardare oltre il campo, e si parte con i costi astronomici dei biglietti del nostro caro Cesena. Infine, Luca Alberto Montanari presenta “Il numero della settimana”: si parte da 1, e cioè i punti conquistati in serie B dal Cavalluccio sul campo dell’Entella, dove i bianconeri saranno ospiti sabato. Basterà a sfatare la cabala?