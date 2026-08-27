Amarildo | Caro Cesena, ma quanto mi costi PODCAST

Amarildo riparte di slancio, come Xavello Druiventak sulla fascia, e apre la terza stagione dopo l’1-1 con la Sampdoria . Nuova stagione, nuove rubriche. Si parte con “Ex Voto” di Francesco Zani: la pagella della settimana è tutta per Cristian Shpendi, determinante contro la Doria ma sempre al centro delle voci di mercato. Francesco Gualdi inaugura “Caffè Borghetti” : un break per guardare oltre il campo, e si parte con i costi astronomici dei biglietti del nostro caro Cesena. Infine, Luca Alberto Montanari presenta “Il numero della settimana” : si parte da 1, e cioè i punti conquistati in serie B dal Cavalluccio sul campo dell’Entella, dove i bianconeri saranno ospiti sabato. Basterà a sfatare la cabala?

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.