Alvini dopo il 2-2 di Cesena respinge le critiche: “Frenate la negatività dei commenti sul Frosinone”

Non certo soddisfatto per il risultato del Manuzzi, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini, ma tutt’altro che deluso dalla prestazione offerta dalla sua squadra contro un Cesena che ha giocato “come ci aspettavamo”, ha dichiarato in conferenza stampa alla fine del match terminato con un pareggio per 2-2.

“Il Cesena è una squadra che ti mette in difficoltà su diverse giocate. Noi abbiamo cercato di far giocare chi stesse meglio fisicamente. Nel complesso è stata una partita in cui abbiamo commesso diversi errori – ha ammesso con lucidità - abbiamo concesso occasioni importanti al Cesena, senza dubbio, ma stavamo anche vincendo. La partita va letta nella sua totalità dei 95 minuti. Sul 1-2 abbiamo avuto tre palle gol per fare il terzo. È questo che va analizzato”.

“Non dobbiamo sempre creare un clima di negatività – ha affermato con una velata critica nei confronti dei giornalisti laziali che incalzavano con le domande - soprattutto attorno a una squadra che ha perso solo una volta nelle ultime partite e che oggi è venuta a Cesena a giocarsela con un ottimo spirito”.

Per poi rincarare la dose: “Il Cesena ha fatto la partita che ci aspettavamo. Noi abbiamo fatto la nostra, ma basta. Frenate questa negatività sul Frosinone. Questa squadra va elogiata per la stagione che sta facendo. Vi ricordo che ci stiamo giocando la Serie A dall’alto della classifica”.