Alla vigilia di Sassuolo-Cesena il club bianconero saluta Castagnetti e Zaro

Due assenze pesanti tra i convocati del Cesena in vista della sfida di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sono quelle di Michele Castagnetti e Giovanni Zaro. Il centrocampista al termine della rifinitura della mattinata ha salutato quasi in lacrime i compagni: andrà alla Reggiana, che ha rilanciato in modo deciso e decisivo dopo la nettissima sconfitta in Coppa Italia Serie C di sabato a Livorno (con Tommaso Arrigoni già capitano e subito trascinatore dei toscani). Anche Zaro è in partenza: nel fine settimana sul difensore centrale è piombato un club di Serie C con un’offerta pluriennale che Zaro è intenzionato ad accettare e per questo il Cesena ha deciso di non convocarlo. Anche Pieraccini e Olivieri sono stati esclusi dai convocati in quanto sul mercato: per loro non si registrano però trattative calde in uscita.

Questi i convocati di Diamanti per la sfida di domani al Mapei Stadium. PORTIERI: Fontana, Mazzi, Siano. DIFENSORI: Ciofi, David, Frabotta, Guidi, Ilić, Magni, Mangraviti, Natta, Piacentini. CENTROCAMPISTI: Bertaccini, Bisoli, Enea Casadei, Matteo Casadei, Francesconi, Pagano, Schirone. ATTACCANTI: Caprini, Debenedetti, Druiventak, Fiori, Shpendi.