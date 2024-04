Alessandro Rossi: “Estate 2018, vi racconto il primo gol della storia del Cesena Fc”

Da Edoardo Pierozzi, protagonista inaspettato, indietro fino a Alessandro Rossi, protagonista dimenticato. Sei anni separano l’ultimo gol del Cesena, diventato grande, dal primo gol del nascente Cesena Fc. Oggi Rossi gioca in Eccellenza nel Gambettola di Marco Bernacci e nell’estate del 2018 era, diciannovenne, uno dei ragazzi del Romagna Centro che, da un giorno all’altro, aveva svestito il biancazzurro per indossare il bianconero del Cesena post fallimento.

Cesena improvvisato

In realtà era una maglia improvvisata quella che, con il numero 6 sulle spalle, Rossi indossò nella prima amichevole del nuovo Cesena sul campo di San Mauro Pascoli a fianco dell’A14. Improvvisata era anche la formazione con tanti baby che Giuseppe Angelini mandò in campo in quel torrido pomeriggio del 1° agosto 2018. Ricordiamola: Passaniti; Zamagni (Valeri), Cola (Corvino), Rossi, Bisoli; Tola, Gori (Andreoli), Pasquini (Lombardi); Campagna (Pastorelli); Zammarchi (Lanzafame), Casadei (Gobbi). Per la cronaca finì in pareggio 2-2 con Rossi e Zammarchi a segno per il Cesena. A metà gara era arrivato in ritardo al “Macrelli” anche lo zio del padre del giovane difensore bianconero, Imerio Rossi: «Alessandro Rossi è ancora in campo?». «Certo - gli rispose uno spettatore - è il numero 6. Non ha visto il gol?». «No, sono arrivato adesso. Me lo farò raccontare», si giustificò il signor Rossi. Oggi, a pochi giorni dal ritorno in serie B, è lo stesso Rossi a raccontarci quella rete, che a suo modo è entrata nella storia del Cesena: «Ci fu un calcio d’angolo, andai a saltare e mi andò bene, nonostante non fossi uno abituato a segnare, soprattutto di testa. Fu bellissimo fare un gol, dopo averne visti tanti da tifoso al Manuzzi. Rimane per me un motivo di orgoglio, anche se si trattava di un’amichevole».

Il mio sogno da bambino...

Rossi, cesenate della Pioppa, aveva comunque già vestito la maglia bianconera, quella dell’Ac Cesena: «Avevo fatto due anni con gli Allievi nazionali allenati da Nicola Cancelli, prima di arrivare al Romagna Centro. Giocare con la maglia della prima squadra del Cesena era stato il mio sogno da bambino e quando, nel luglio del 2018, diventammo Cesena speravo di poter rimanere per tutta la stagione. Invece l’ultimo giorno di mercato fui ceduto alla Savignanese». Proseguì la carriera con Del Duca, Alfonsine, Russi e da quest’ anno Gambettola: «Gli impegni tra partita o allenamenti mi impediscono di seguire il Cesena, ma ho l’abbonamento e quando posso torno al Manuzzi».

