Un benvenuto in bianconero per il nuovo vescovo di Cesena-Sarsina Antonio Giuseppe Caiazzo, accolto sabato da centinaia e centinaia di giovani all’Abbazia del Monte. Durante l’incontro è spuntata anche una sciarpa del Cesena come segno di benvenuto: “Quando ero a Crotone, la squadra di calcio è andata in serie A, vediamo un po’ che succede col Cesena..”.