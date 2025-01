Al Manuzzi si riparte col Cittadella, Mignani: “Dobbiamo tornare ad essere il Cesena di sempre”

Per la prima gara del 2025, domani pomeriggio il Cesena torna al Manuzzi per affrontare un Cittadella reduce da tre vittorie di fila prima della pausa. Michele Mignani si aspetta risposte importanti: “All’inizio eravamo sbarazzini e spensierati, poi abbiamo trovato un equilibrio e nell’ultima parte di stagione abbiamo perso un po’ l’uno e un po’ l’altro. Non serve guardare indietro, dobbiamo tornare ad essere il Cesena di sempre”. Domani mancherà solo Siano, mentre ci saranno sia il recuperato Shpendi che l’ultimo arrivato La Gumina: “La sosta ti ha permesso di recuperare qualche giocatore che non era al 100% e di proporlo nella partita di domani come Shpendi, La Gumina ha fatto tre allenamenti con noi, cercheremo di mettere in campo la formazione migliore”.