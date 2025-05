Al Manuzzi la “Cavalluccio Cup” e il “Cesena Legends” per beneficenza domenica 8 giugno

Domenica 8 giugno allo stadio Manuzzi vanno in scena le finali della “Cavalluccio cup”, dedicate alle società convenzionate con il club bianconero. Le vincitrici della prima fase delle varie categorie giovanile si sfideranno contro i pari età del Cesena Fc. Il torneo è riservato ai più piccoli, dall’Under 9 all’Under 13. Il programma della domenica prevede anche una gara benefica con protagonista il Cesena Legends contro una “all star” di altri giocatori. Hanno già assicurato la loro presenza Dario Hubner, Marco Parolo, Ezequiel Schelotto e Giuseppe De Feudis. L’incasso verrà devoluto in beneficenza per acquistare un’auto per l’assistenza domiciliare in collaborazione con Hospice Savignano e Istituto Oncologico Romagnolo. Nello spazio all’esterno dei distinti sono previsti giochi e intrattenimenti per bambini e famiglie. L’apertura dei cancelli dello stadio è fissata per le 12.30, mentre alle 19.30 scenderà in campo il Cesena Legends.