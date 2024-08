Al “ballo dei debuttanti” il Cesena ne ha schierati 8 e sono rimasti in campo per 352 minuti

«Eh, ma tutti i giocatori della Carrarese un anno fa giocavano in C...». Questa è stata una delle frasi più gettonate al termine di Cesena-Carrarese 2-1. Nulla da eccepire, perché dal punto di vista squisitamente statistico è stato proprio così: escludendo Luigi Cherubini, prelevato dalla Roma Primavera e sceso in campo nel finale, un anno fa gli altri 15 gialloblù schierati da Antonio Calabro militavano in C. C’è però un dato che “ribalta” questa teoria e riguarda il numero di debuttanti assoluti in Serie B. Tra i 32 calciatori scesi in campo domenica sera (16+16), curiosamente il Cesena ne aveva di più.

Prima volta

Senza farsi alcuno scrupolo, nella 1a giornata di campionato Michele Mignani ha rovesciato in campo tutti i debuttanti. Per ovvi motivi, solo i due portieri Siano e Klinsmann non hanno giocato, mentre gli altri 8 bianconeri che prima di domenica sera non avevano mai assaggiato il campionato di B, sono stati schierati: Ceesay, Berti e Shpendi sono partiti dal primo minuto, mentre nella ripresa sono entrati Ciofi, Adamo, Francesconi, Van Hooijdonk e Pieraccini, cinque subentrati al debutto assoluto. Se nella formazione iniziale c’erano tre giocatori che militavano in B (Curto, Mangraviti e Calò), uno in A (Bastoni) e uno nella massima serie svedese (Ceesay), va riconosciuto come la metà degli uomini schierati durante i 90 minuti fosse all’esordio assoluto tra i cadetti. Ceesay ha messo meno energia rispetto alle due gare di Coppa ma è stato disciplinato e ordinato, calando nella ripresa e uscendo al 69’. Berti e Shpendi, invece, sono stati i migliori in campo: il primo ha giocato tutta la partita, il secondo è uscito al 91’ per la meritata standing ovation. Poi ci sono i subentrati: ottimo l’approccio di Ciofi (45 minuti), molto buoni gli ingressi di Adamo e Francesconi (21 minuti a testa), mentre il compito di Van Hooijdonk (12 minuti) era comprensibilmente il più complicato anche per colpa di una condizione fisica approssimativa. Nel recupero si è tolto la soddisfazione di debuttare in B anche Pieraccini, che dal 91’ al 95’ ha respinto di testa due lanci lunghi. Complessivamente i debuttanti del Cesena hanno totalizzato 352 minuti.

Gli avversari

Nell’undici iniziale di una Carrarese che schierava solo calciatori reduci da un campionato di C (9 confermati e 2 nuovi arrivati), erano 4 i calciatori all’esordio tra i cadetti: il difensore centrale Oliana (in campo per 90 minuti), l’esterno destro Zanon (90’), il trequartista Palmieri e il centravanti Cerri, entrambi sostituiti nell’intervallo. Poi, nel finale, sono entrati Cherubini (12 minuti) e Della Latta (un minuto). Nel complesso la Carrarese ha tenuto in campo i debuttanti per 283 minuti, schierandone due in meno del Cesena. E proprio alcuni di loro (Oliana e Cerri, i due estremi dell’undici titolare degli apuani) sono stati i punti deboli di una squadra che solo nella ripresa ha messo in difficoltà il Cavalluccio e i suoi tanti debuttanti.