Adesso la formazione del Cesena è diventata come una filastrocca

Control C e control V: copia e incolla. Se Michele Mignani dovesse scrivere la formazione del Cesena al computer, ogni settimana digiterebbe sempre gli stessi tasti e impiegherebbe pochi secondi. Dal 18 ottobre, dopo la seconda pausa della stagione, il tecnico bianconero ha curiosamente sempre schierato lo stesso undici di partenza nelle 6 giornate “tradizionali”, collocate alla fine della settimana. L’unica eccezione è rappresentata dalla partita interna contro la Carrarese, che però si è giocata in un turno infrasettimanale. La formazione del Cesena, da quasi due mesi a questa parte, è diventata una filastrocca: Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. Per la serie: squadra che vince o che convince non si cambia. Mai.