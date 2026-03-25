Adesso è ufficiale: il Cesena e Fusco hanno risolto il contratto

Era atteso entro la settimana e così è stato: in giornata il Cesena e Filippo Fusco hanno firmato la risoluzione del contratto che legava il direttore sportivo al club bianconero fino al 30 giugno 2026. Fusco, che ha ottenuto quanto gli spettava da contratto, si era chiamato fuori 10 giorni fa, al termine di Cesena-Frosinone nel momento in cui la proprietà aveva deciso di esonerare Michele Mignani. Essendo contrario all’esonero, vista la reazione della squadra, che aveva rimontato due volte il Frosinone terzo della classe, e per l’impegno ravvicinato contro il Mantova, e sentitosi scavalcato dal board americano, Fusco aveva fatto sapere immediatamente di essere pronto a risolvere il contratto. Essendo il direttore sportivo una figura obbligatoria ora il Cesena ha 60 giorni di tempo per nominare il sostituto di Fusco con requisiti e 15 giorni dalla nomina per comunicarlo alla Figc.

Nel comunicato, si legge che “Il Club intende ringraziare sentitamente Filippo Fusco per il prezioso lavoro svolto alla guida tecnica del Club nel corso dell’attuale stagione sportiva e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.