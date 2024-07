Addio a Ugo Angeli, storico magazziniere del Cesena

Un pezzo di storia dell’Ac Cesena non c’è più. Nella notte è scomparso Gabriele Angeli, per tutti, “Ugo”, storico magazziniere del club bianconero. “Ugo” era ricoverato a Savignano e si è arreso a una malattia che non gli ha lasciato scampo. Angeli è stato un punto di riferimento del Cesena, di cui è stato magazziniere negli anni 90 per poi andare in pensione poco più di dieci anni fa. Ugo per anni è stato un simbolo dello spogliatoio, punto di riferimento per giocatori e tecnici con la sua incredibile simpatia.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto ad Angeli si celebrerà domani, sabato 13 luglio, alle 9.30, con una breve cerimonia alla camera mortuaria del Bufalini di Cesena.