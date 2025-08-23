Addio a Sidio Corradi: storico ex attaccante del Cesena

Sidio Corradi (foto da “Cese... nati per questa maglia” di Giovanni Guiducci)
Mondo bianconero in lutto: è morto questa mattina Sidio Corradi, indimenticato ex attaccante del Cesena. Nato a Monte Argentario, nel Grossetano, classe 1944, Corradi ha vestito la maglia bianconera dal 1966 al 1968: due stagioni in C con la storica promozione in B fino al campionato cadetto 1967-’68, l’ultimo con il Cesena. Vinse lo scudetto con il Bologna nel 1964. Amatissimo dai tifosi del Genoa, si era trasferito a Genova a fine carriera, restando molto legato a Cesena. In maglia bianconera raccolse 81 presenze e 25 gol. Da allenatore in Romagna ha lavorato per Cervia, Savignanese e Gambettola.

