Addio a Sergio Geminiani, mediano del Cesena primo prodotto del vivaio bianconero

Addio a 94 anni a Sergio Geminiani, mediano del Cesena e primo prodotto del vivaio bianconero. Era nato a Bagnacavallo e come ricorda il libro “Cese... nati per questa maglia” di Giovanni Guiducci fu il primo prodotto del vivaio bianconero creato nel 1942 dall’austriaco Karl Sturmer. Giocò a Cesena dal 1946 al 1951 con 115 presenze e 8 gol, quindi venne ceduto per 4 milioni di lire alla Reggina. Nella sua carriera anche ottime stagioni a Messina, poi chiuse la sua carriera a Rimini. Il Cesena credette così tanto in lui e nelle sue doti che si fece carico del suo sostentamento e delle spese scolastiche.