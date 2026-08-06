Addio a Pippo Marchioro, ha fatto la storia del Cesena portandolo in Coppa Uefa

A pochi giorni di distanza da Osvaldo Bagnoli se ne è andato Giuseppe Marchioro un altro grande ex allenatore del Cesena e compagno dello stesso Bagnoli. Marchioro aveva 90 anni e al suo nome è legato al Cesena più forte di tutti i tempi che nel 1975-76 arrivò sesto in Serie A e si qualificò in Coppa Uefa. Era tornato sulla panchina del Cesena nel 1977-78, 1983-84 e 1996-97 ma senza troppa fortuna. Nato a Milano, negli ultimi anni si era trasferito a Cesena dove viveva la figlia Letizia. I funerali sabato alle ore 10 alla chiesa di Madonna delle rose.