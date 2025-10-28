Addio a Carlo Ricchetti: giocò a Cesena in B nel 1999

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa a soli 55 anni di Carlo Ricchetti: per lui anche una breve apparizione a Cesena in B nella stagione 1998-’99 con Alberto Cavasin in panchina. Nativo di Foggia, Ricchetti si è spento dopo una lunga malattia. a fine carriera ha intrapreso la carriera di allenatore, nella stagione 2005, alla guida della Salernitana U19, quindi ha lavorato nelle giovanili della Reggina prima di approdare nel 2013 in prima squadra a Latina (in serie B) come allenatore in seconda. Successivamente nel suo palmarès figurano Ternana, Virtus Entella, Perugia, Sicula Leonzio e Bisceglie, in entrambe le esperienze vice di Giovanni Bucaro, prima di collaborare come vice di Mirko Cudini due stagioni fa a Foggia