Manolo Adamo ha messo il timbro alla vittoria del Cesena sul Catanzaro con un gol e una grande prestazione sulla fascia: “Sono felice per il gol e la prestazione della squadra. Complimenti ai miei compagni di squadra”.

In B che differenze ha trovato rispetto alla C: “Non tante, io in campo mi diverto, per me non è cambiato niente sinceramente. Gli avversari sono di alto livello ma non trovo differenze”.