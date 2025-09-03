Acquisti a costo zero e spese ridotte del 25%: ecco il Cesena di Fusco

Nel corso della presentazione di tre mesi fa, il direttore generale Corrado Di Taranto, che ha spinto per riabbracciare Fusco dopo l’esperienza condivisa a Ferrara, aveva sottolineato le linee-guida dell’estate: sostenibilità finanziaria, spese più mirate, costi razionalizzati e creazione di valore. Il primo punto è diventato ben presto il filo conduttore del mercato del Cesena, con Fusco che ha rispettato le consegne: dai circa 15 milioni spesi un anno fa (14.9 per la precisione) comprendenti monte ingaggi della prima squadra, premi, acquisizioni e commissioni, si è passati a 11.5 milioni, una cura dimagrante che ha permesso al Cavalluccio di ridurre le stesse spese, su base annua, del 25% mantenendo per giunta a libro paga un altro direttore sportivo (Artico) che guadagna 200mila euro netti. La proprietà non ha chiuso i rubinetti, ma li ha semplicemente stretti, perché le spese di un anno fa erano insostenibili, a cominciare proprio da alcuni contratti e da alcuni trasferimenti onerosi. A questo proposito, oltre ad aver “normalizzato” il monte ingaggi, Fusco non ha praticamente speso nulla per le entrate, mentre ha guadagnato 15mila euro dall’Inter per il prestito oneroso di David: i 12 giocatori (più Ferretti) arrivati in riva al Savio sono costati zero di cartellino grazie ad alcune circostanze favorevoli (lo svincolo di Bisoli o l’acquisto di Zaro, che non rientrava più nei piani del Modena) o ad equilibrismi dello stesso direttore sportivo, che ha avuto il grande merito di imbastire e chiudere alcune operazioni (Castagnetti su tutte) che non sembravano possibili. Quanto alla creazione di valore, invece, questo sembra ad oggi il punto meno “esplorato” da Fusco, che però può ancora rimediare, avendo con sé i due uomini-tesoretto del Cesena, Jonathan Klinsmann e Cristian Shpendi, il cui prezzo potrà lievitare ulteriormente nel corso della stagione.