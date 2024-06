Abbonarsi al Cesena è un atto di fede: “In 5mila lo fanno a scatola chiusa”

Per fare cifra tonda (5.000) ne sarebbero serviti 66 in più, che verranno staccati rapidamente lunedì mattina, quando riaprirà la sede del Coordinamento. Ma la prima fase della campagna abbonamenti “Quando gioca il Cesena gioca tutta la Romagna” è stata un successo. In poco più di due settimane di vendita (da quest’anno anche online) sono stati 4.934 i tifosi del Cavalluccio che hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per la prossima stagione: 3.402 in curva Mare, 1.417 nei distinti e 115 in tribuna. Il traguardo delle 8.000 tessere annunciato nel giorno della presentazione dal Cesena è assolutamente alla portata, mentre per il sogno di John Aiello (“mi piacerebbe raggiungere quota 10.000”) siamo a metà strada. Molto difficile, ma non certo impossibile.

Coordinamento

«Quando giovedì sera abbiamo chiuso la porta – sorride Monia Gasperoni, presidentessa del Coordinamento – eravamo stanchi ma anche molto soddisfatti, perché la prima fase è stata davvero un successo. Nessuno si è lamentato degli aumenti, che sono stati davvero contenuti, e ben 5.000 persone hanno scelto di acquistare l’abbonamento praticamente a scatola chiusa, perché al momento il calciomercato è fermo e l’unica novità è rappresentata dall’allenatore. Ecco, il tanto tempo trascorso dalla fine del campionato all’ufficialità del nuovo tecnico e soprattutto la scelta di non confermare colui che ci ha riportati in B, avrebbero potuto spegnere l’entusiasmo e rallentare la corsa all’abbonamento e invece non è stato assolutamente così. Perché abbonarsi al Cesena è innanzitutto un atto di fede». La presidentessa azzarda una previsione: «Ora ci riposiamo qualche giorno, ma da lunedì ci sarà la ressa. Dalla prima settimana di vendita libera mi aspetto un altro boom. Al Coordinamento c’è stata sempre la fila e da lunedì per me ce ne sarà ancora, perché molti vogliono cambiare posto. E soprattutto ci sono tantissime richieste per la curva Mare”. Dove a disposizione ci sono complessivamente 4.900 posti e si potrebbe addirittura fare il tutto esaurito con gli abbonamenti. “Il mio sogno è staccare 10.000 tessere. Non ci diamo limiti, anche se ragionevolmente ci assesteremo sopra gli 8.000”.

Insieme per il Cesena

Il boom della prima fase non ha sorpreso neppure Johnny Pastorelli, una delle anime di Insieme per il Cesena: “L’entusiasmo non si cancella mai, figuriamoci dopo l’ultima stagione. Mi aspettavo questo risultato, ma il numero che conta davvero è quello definitivo. Io penso che arriveremo tra gli 8.000 e i 9.000 abbonati. L’aumento dei prezzi c’è stato, ma in linea con altri club di B e non ci sono state lamentele. Quanto ai numeri, i 5.000 abbonamenti a scatola chiusa non mi sorprendono perché ormai c’è uno zoccolo duro che paradossalmente si è rinforzato ancora di più in questi anni di C dopo il Covid. La scelta dell’allenatore non ha condizionato i tifosi, ma ora siamo curiosi di capire chi resta e come verranno sostituiti i partenti. Ci aspettiamo 8-9 giocatori di alto profilo, sperando che possano restare i nostri quattro giovani”.