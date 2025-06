Abbonamenti Cesena Fc: i prezzi per la stagione 2025-2026

“Una storia di famiglia” è il claim scelto quest’anno dal Cesena per il lancio della campagna abbonamenti, presentata questa mattina al Manuzzi e che si aprirà alle ore 15 in due modalità: recandosi al Coordinamento oppure direttamente online tramite l’apposita pagina su Vivaticket. P relazione per i vecchi abbonati attiva fino al 28 giugno . Dal 2 luglio via alla vendita libera.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il direttore generale Corrado Di Taranto – è superare il risultato di un anno fa, quindi quota 8.000. Penso sia un risultato raggiungibilissimo”. I prezzi sono leggermente aumentati rispetto a un anno fa, ad eccezione del pacchetto riservato alle famiglie. “Siamo nell’ordine degli 80 centesimi in più sul costo di ogni singola partita, ma ci sono anche tante agevolazioni, a cominciare dall’accordo con il main sponsor E.Co. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, il Coordinamento consegnerà a ciascun tifoso un coupon per accedere all’offerta esclusiva: tutti coloro che passeranno a E.Co per le forniture di luce e gas riceveranno il rimborso dell’abbonamento direttamente in bolletta”.

Per la stagione 2024-2025 in curva Mare l’abbonamento intero costava 190 euro per i nuovi abbonati e 175 euro per i vecchi abbonati (150 euro l’abbonamento ridotto per donne, over 65, under 18, invalidi oltre il 50% e militari).

Nei distinti inferiori gli abbonamenti interi costavano 290 e 260 euro, rispettivamente per i nuovi e per i vecchi abbonati, 230 euro per i ridotti. Mentre nei distinti superiori 330 euro per gli abbonamenti interi dei nuovi abbonati e 300 per i vecchi abbonati, 270 euro per i ridotti. L’abbonamento intero in tribuna numerata prevedeva un costo di 500 euro per i nuovi abbonati e 450 per i vecchi abbonati, quello ridotto costava 400. Per avere un abbonamento in tribuna vip bisognava pagare 1200 euro per l’intero nuovo abbonato e 1000 per i vecchi abbonati, 800 euro per il ridotto. Tutti questi i prevedevano anche un abbonamento Under 14 al prezzo di 50 euro.