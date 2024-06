Abbonamenti Cesena 2024-2025: i prezzi per la B con aumenti molto contenuti VIDEO

Quando gioca il Cesena gioca tutta la Romagna: il Cavalluccio lancia la campagna abbonamenti, che partirà ufficialmente domani. Con il salto in Serie B, i prezzi delle tessere hanno subìto aumenti, ma sono tutti piuttosto contenuti (poco più del 10 per cento) tranne quelli riservati agli Under 18, che in curva passano da 70 a 150 euro.

Ad esempio, la Curva Mare costerà 190 euro per un nuovo abbonato; 175 per un vecchio abbonato; 150 per i ridotti (donne, over 65, under 18, invalidi oltre il 50% e militari); 50 per under 14.

Anno scorso per una tessera in curva si pagava 170 euro per un nuovo abbonato; 155 per un vecchio abbonato; 125 per donne e over 65; 70 euro per under 18.

Da domani le tessere saranno in vendita al Coordinamento ma anche online sul sito di vivaticket. I vecchi abbonati avranno tempo fino al 27 giugno di riacquistare il posto che era loro, ma già da domani saranno messi in vendita anche i posti nella passata stagione erano liberi e che possono essere comprati dai nuovi abbonati. Dal 1° luglio partirà poi la seconda fase, con la vendita libera.