Abate: “Juve Stabia, un punto importante contro un Cesena forte” VIDEO

Cesena Calcio
Ignazio Abate (Zanotti)
Ignazio Abate (Zanotti)

Si tiene stretto il pareggio l’allenatore della Juve Stabia Ignazio Abate, che nella soddisfazione di aver guadagnato almeno un punto all’Orogel Stadium non ha voluto esimersi dal riconoscere i meriti del Cesena. “Abbiamo incontrato una squadra forte. Il Cesena è il quarto miglior attacco, una delle squadre che concede meno occasioni agli avversari in campionato – ha ricordato l’ex allenatore della Ternana -. Abbiamo fatto un bel primo quarto d’ora di primo tempo poi abbiamo abbassato l’intensità ed è lì che dobbiamo migliorare. Perché questo ha complicato le cose. Soprattutto con una squadra organizzata e capace nelle transizioni di campo come il Cesena. Ci teniamo stretti questo punto perché arriva su un campo molto difficile”. Partita, quella chiusa sull’1-1 contro gli uomini di Michele Mignani, oggi seduto in tribuna per scontare la squalifica rimediata a seguito della espulsione contro il Mantova, che non ha divertito solo gli spettatori seduti sugli spalti: “È stata una partita equilibrata fra due squadre che hanno scelto di giocare a viso aperto e ne è uscita una grande gara. La nostra squadra è venuta a Cesena proponendo calcio, con le sue caratteristiche e ha fatto la sua partita”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui