A un arrabbiato Cole questo Cesena non piace: “Se verso il Padova dovrò cambiare 10 giocatori, lo farò” VIDEO

Ashley Cole non è affatto soddisfatto dopo lo 0-0 del Cesena a Carrara. Il tecnico inglese appare piuttosto arrabbiato: “Nel primo tempo abbiamo provato ad attaccare tra le linee. Nel secondo tempo troppa paura di prendersi dei rischi e di fare qualsiasi cosa. Alla fine ho visto persone felici per questo pareggio, ma io non lo condivido e l’ho detto alla squadra. Non possiamo festeggiare”.

Cosa manca per arrivare a vincere? Cole allarga lo sguardo: “La mentalità, una mentalità che voglio cambiare a tutti i costi. Io non tollero una mentalità che sia diversa da quella di provare a vincere ogni partita. Il sogno deve essere la Serie A e non ci deve essere spazio per la paura”.

La chiave per la gara contro il Padova? “La chiave è cambiare mentalità. Non possiamo accontentarci di uno 0-0. Oggi non ho visto la personalità per la giocata giusta. Se in settimana dovrò cambiare 10 giocatori per la gara con il Padova e vedere una mentalità diversa, lo farò”.