A Cesena Shpendi è pericoloso, a Palermo Pohjanpalo è spietato: centravanti a confronto al Barbera

Un anno fa, al Barbera, il Cesena segnò addirittura 3 gol, ma la partita contro il Palermò terminò 0-0. L’uomo-copertina di un caldo pomeriggio di fine estate fu Cristian Shpendi, al quale vennero annullate due reti... e mezzo per fuorigioco. Nei primi due casi il centravanti aveva segnato partendo da posizione irregolare (5’ pt e 8’ st), nel terzo caso fu protagonista dell’episodio più controverso del campionato. Al minuto 18 del secondo tempo, su un tiro di Bastoni respinto da Desplanches, ci pensò Kargbo a infilare da due passi la porta dei rosanero prima di un alquanto discutibile intervento del Var, che suggerì all’arbitro Manganiello una revisione per verificare se lo stesso Shpendi, in posizione millimetrica di fuorigioco (geografico), avesse effettivamente partecipato all’azione. L’arbitro scelse di annullare la rete, ma qualche mese dopo il designatore Rocchi ammise l’errore di valutazione da parte di Var e direttore di gara. Al netto di un beffardo episodio arbitrale, quel Palermo venne anestetizzato molto bene dal Cesena, anche perché davanti la squadra di Dionisi era piuttosto spuntata, non avendo ancora a disposizione Joel Pohjanpalo, che sarebbe sceso in Sicilia solo qualche mese dopo, durante il mercato di gennaio, prelevato dal Venezia per una cifra mostruosa intorno ai 5 milioni di euro. Dal 3 febbraio 2025 ad oggi, il centravanti finlandese ha disputato 49 partite di campionato (play-off compresi) nel Palermo , segnando 30 gol e distribuendo 10 assist. Sabato al Barbera proverà a segnare per la prima volta a una delle quattro squadre affrontate in questo anno e mezzo a cui non ha ancora segnato: Cesena, Frosinone, Modena e Catanzaro sono le uniche squadre (presenti in B nella scorsa stagione e in quella attuale) contro le quali Pohjanpalo ha sparato a salve. Shpendi e il biondissimo centravanti di Helsinki sono i migliori marcatori di Cesena e Palermo, ma al tempo stesso sono i due attaccanti più pericolosi dell’intera Serie B. Anzi, a dir la verità il più pericoloso di tutti è proprio il gemello, che vanta due primati considerevoli: è il giocatore che ha calciato più di tutti nello specchio ed è il leader assoluto nella classifica degli xG, ovvero dei gol attesi.