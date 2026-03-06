A Cesena negli ultimi 20 anni solo Ficcadenti ha trasformato i fischi in applausi

La data è scolpita nella roccia: 13 febbraio 2011. Poco più di 15 anni fa, al piano superiore, il Cesena incassò 3 gol in casa contro l’Udinese in una partita praticamente identica a quella disputata martedì contro il Monza. Quel giorno il Dino Manuzzi riservò gli unici applausi del pomeriggio, al momento della sostituzione, a un meraviglioso Totò Di Natale, autore di una doppietta, mentre ricoprì di fischi e anche di insulti il Cavalluccio e soprattutto il suo allenatore, al secolo Massimo Ficcadenti, pesantemente contestato anche nel corso della settimana successiva a Villa Silvia da un gruppo numeroso di tifosi.