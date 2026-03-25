A Cesena è breve la vita del direttore sportivo - Gallery

Lavori in corso. Non solo dentro, ma anche fuori dal campo. Se la sosta per le nazionali rappresenta un graditissimo assist per Ashley Cole, che da questa mattina potrà ricominciare a plasmare il Cesena a sua immagine e somiglianza, inserendo nuovi concetti dopo una settimana con più partite che allenamenti, queste lunghe giornate senza campionato serviranno alla società per sbrogliare alcuni nodi. Il primo riguarda l’arrivo del nuovo vice allenatore, che dovrà affiancare Cole dopo la rinuncia a Jack Mesure, annunciato dal club e poi mai arrivato in Romagna. La seconda, decisamente più importante, riguarda l’area tecnica, che da più di 10 giorni non ha più un responsabile in cima alla piramide, pur avendo incredibilmente due direttori sportivi ancora a libro paga. Dal concitato ribaltone post Cesena-Frosinone è uscito di scena Filippo Fusco, pronto a firmare la risoluzione dopo essere stato completamente scavalcato dalla proprietà in occasione dell’esonero di Mignani e dell’arrivo di Cole. Fusco oggi è tecnicamente ancora sotto contratto proprio come Artico, che ha un vincolo con il Cesena ancora più lungo sia di quello firmato la scorsa estate dallo stesso Fusco sia di quello autografato da Cole una decina di giorni fa. Non appena il club deciderà di risolvere il rapporto con Fusco (entro venerdì), ci saranno, da regolamento, 60 giorni per inserire nell’organigramma il nuovo direttore sportivo. Per questo motivo serve una forte accelerata, non proprio la specialità della casa di una proprietà che è arrivata a Cesena 4 anni e 3 mesi fa (Natale 2021) e che presto annuncerà addirittura il 5° direttore sportivo della sua era.