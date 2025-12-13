Cesena, la sfida con il Mantova sarà decisamente complicata

Cesena e Mantova sono le due squadre della B più allergiche ai pareggi. I virgiliani ne hanno strappati solo due, lo stesso numero di “ics” stagionali del Cavalluccio fino al minuto 93 della sfida di Padova di lunedì scorso, quando il cross tagliente di Crisetig ha beffato Klinsmann e obbligato la squadra di Mignani ad accontentarsi di un punto. Impossibile, con il tecnico ligure, non partire dall’amaro finale di Padova: «L’aspetto più importante – sottolinea Mignani - è dare continuità alle prestazioni, perchè solo così ci sono più probabilità di fare punti. A Padova ne abbiamo persi due in modo beffardo e immeritato, ora speriamo di raccoglierne qualcuno di inaspettato, ma quello che conta sono prestazione e atteggiamento».