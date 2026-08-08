Cesena in maschera, Forlì volenteroso: un noioso Memorial Silver Sirotti si chiude senza reti

FORLÌ-CESENA 0-0

FORLÌ (3-4-1-2): Martelli (33’ st Martelli); Diop (30’ st Greco), Fe. Valentini, Munaretti (27’ st Mandrelli); Farinelli, De Risio (14’ st Scaccabarozzi), Rosetti (33’ st Fi. Valentini), Rossi (41’ st Spinelli); Macrì; Coveri, Petrelli (27’ st Perini). In panchina: Locatelli, Cappelli, Tagliaferri, Bagnolini. Allenatore: Nicola Campedelli.

CESENA (4-3-3): Fontana; Ciofi (14’ st Magni), Zaro (1’ st Piacentini), Natta (14’ st Pieraccini), Frabotta (1’ st David); Guidi (1’ st Francesconi), Arrigoni (1’ st Castagnetti), Pagano (1’ st Schirone); Caprini (1’ st Druiventak), M. Casadei (14’ st Debenedetti), Olivieri (7’ st Fiori). A disp.: Siano, Mangraviti, Shpendi, Bisoli. Allenatore: Alessandro Diamanti.

ARBITRO: Guitaldi di Rimini.

AMMONITI: Guidi, Piacentini.

Termina 0-0 un noioso Memorial Silver Sirotti tra un Cesena in maschera e imbottito di seconde linee ad eccezione dei terzini ed un Forlì quasi al completo, con i soli difensori centrali Palomba e Onofri ai box. La prima frazione è abbastanza vivace: Fontana compie due begli interventi, il secondo in particolare, rimediando ad un suo precedente errore in impostazione, salvando in tuffo su Coveri. Al tramonto due occasioni per il Cesena: prima lo spunto del 2009 Casadei, centrocampista schierato ancora una volta come centravanti, che sfonda la linea difensiva biancorossa e impegna Martelli, che si distende e respinge. Poi, la conclusione a giro di Pagano che termina di poco a lato.

Nella seconda frazione il ritmo e l’intensità si abbassano nonostante i tanti cambi: Druiventak prova ad accendersi sfiorando il vantaggio al 67’ senza grandi risultati. Il Forlì risponde poco dopo, con Coveri che scippa palla a Magni e scarica un destro che sorvola di poco la traversa. La palla della vittoria capita al 92’ al debuttante Debenedetti, che da buona posizione spara fuori.