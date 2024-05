Cesena, ecco il nuovo consorzio che unisce le società storiche del territorio VIDEO

Stili di vita sani attraverso lo svolgimento di una attività fisico-motoria e sportiva quotidiana. Questo uno degli obiettivi che hanno permesso la costituzione del nuovo consorzio che vede riunite cinque storiche società del calcio cittadino: A.S.D. Diegaro, Accademia Calcio Cesena, Torre Savio Calcio, Nuova Virtus Cesena e San Vittore Calcio 1975. Un progetto volto alla valorizzazione di tutti i ragazzi tesserati e che desiderino intraprendere un’avventura col pallone tra i piedi. Con un unico comune denominatore che muove tutte le associazioni aderenti: lo sviluppo a tutto tondo dei giovani atleti attraverso il loro divertimento. Così il presidente Marcello Foschi: “Le società potranno scambiarsi i giocatori tra loro a titolo gratuito al fine di poter trovare loro la migliore collocazione per la loro crescita sportiva, ma anche umana. Ogni giocatore, soprattutto a questa età ha delle esigenze diverse. Nell’unico obiettivo di garantirne il proprio divertimento; solo così potremmo garantire la fine dell’abbandono del gioco del calcio in età giovanile”. Un percorso educativo che vedrà come destinatario tutto il contesto “calcio”: genitori, arbitri, dirigenti e atleti. Nell’ottica del raggiungimento di una maturazione collettiva che si fondi sulla trasmissione di valori tipici del nostro territorio.