Cesena e Rimini tornano a fare affari sul mercato: i baby bianconeri interessano ai biancorossi

Dopo 30 anni, Cesena e Rimini tornano a fare “affari”. Nell’estate 1994 il club bianconero mandò a farsi le ossa a Rimini tre giovani usciti dalla Primavera come Antonelli, Ceccarelli e Pupita, che in biancorosso ebbero poca fortuna. Quest’estate potrebbe capitare più o meno lo stesso, con il Rimini interessato al terzino sinistro David e al trequartista Giovannini, ma anche ai 2005 della Primavera come il centrocampista Ghinelli e gli attaccanti Amadori e Coveri. Dopo Lepri, che però un anno fa si accasò a Rimini una settimana dopo essersi svincolato dal Cesena, altri ragazzi sono pronti a spostarsi di 30 chilometri.

Quanti di questi ragazzi su cui il Cesena punta molto per il futuro andranno a Rimini si vedrà nelle prossime settimane. Per ora si sa già quella che è la prima parte dell’accordo, con il Cesena che ha acquistato i cartellini di tre ragazzini di prospettiva: il trequartista classe 2009 Matteo Casadei, il portiere classe 2010 Azuka Elisha Odowa e il centrocampista classe 2010 Cristian Cassano