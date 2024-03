Cesena, con la Nazionale Under 21 arriva la mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano

È Cesena la nuova tappa di “Sfumature di Azzurro”, la mostra itinerante del Museo del Calcio che porta in giro per il paese i cimeli, generalmente presenti a Coverciano, che raccontano la storia calcistica italiana. In occasione della partita che la Nazionale Under 21 disputerà venerdì 22 marzo contro la Lettonia all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, il percorso espositivo verrà allestito nelle sale di palazzo Albornoz, sede del Comune (Piazza del Popolo, 10), con ingresso libero. La mostra sarà fruibile da mercoledì 20 a venerdì 22, giorni in cui la mostra sarà aperta dalle ore 8 alle ore 13.30. Giovedì 21, invece, si potrà accedere alla mostra dalle ore 8 alle ore 17.

La mostra “Sfumature di Azzurro” racconta in parallelo la storia e i trionfi della Nazionale maggiore maschile insieme a quelli delle Nazionali giovanili azzurre e della Nazionale olimpica, grazie a una selezione di cimeli della collezione del Museo di Coverciano.

I cimeli

Dal trionfo europeo del 1968, con la maglia di Sandro Salvadore, fino al successo di Euro 2020 con la coppa alzata al cielo a Wembley, l’esposizione ripercorre la storia degli Azzurri dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Presenti anche i trionfi mondiali del 1982 e del 2006 celebrati con la maglia di Fulvio Collovati di Spagna ’82 e il pallone della finale di Berlino del 2006.

La mostra presenta anche una sezione dedicata alle Nazionali giovanili azzurre con alcuni pezzi unici come la maglia verde della Nazionale juniores utilizzata negli anni ’50, la coppa europea conquistata dagli azzurri di Cesare Maldini nel 1996 e la fascia da capitano di Giorgio Chiellini indossata in occasione dell’inaugurazione del “nuovo” Wembley nel 2007.

Infine la Nazionale olimpica, con il diploma della medaglia d’oro conquistato dall’Italia nel 1936 a Berlino e alcune preziose testimonianze dei Giochi di Roma ‘60 e Barcellona ‘92.