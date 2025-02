Il talento cervese Cesare Casadei è tornato in Italia e ieri è stato annunciato ufficialmente dal Torino. Il suo procuratore è Francesco Facchinetti, l’ex “dj Francesco”, figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. “Torno in Italia dopo un’esperienza incredibile in Inghilterra - ha detto Casadei - sono felice della mia decisione di andare al Torino. La storia del club, il suo progetto e le sue ambizioni mi hanno convinto che questo è il posto giusto per me”.