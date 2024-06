Cascione è il nuovo allenatore del San Marino

Il San Marino Calcio ha deciso il successore di Cassani. Dopo il dietrofront di Antonioli la società ha scelto Emmanuel Cascione, che da giocatore ha militato nel Rimini e nel Cesena. L’ex centrocampista ha chiuso l’ultima stagione alla guida del Pescara in C subentrando a Giovanni Bucaro. Cascione nel 2019 ha iniziato la sua carriera in panchina in D nel Cattolica Sm, quindi dal 2020 al 2022 passa al mondo delle giovanili alla guida del Napoli Primavera e del Sassuolo Under 18. Nell’estate 2022 torna tra i senior in D alla Pistoiese, venendo esonerato a fine ottobre dopo la sconfitta contro il Forlì. Nel marzo scorso il ritorno in pista a Pescara in una stagione travagliata, terzo allenatore dopo Zeman e Bucaro.