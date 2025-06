Carnesecchi sogna il Manchester United e intanto sposa Valentina a Rimini

Mentre le ultime voci di mercato lo hanno avvicinato al Manchester United, Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e della Nazionale, ha scelto Rimini per convolare a nozze con Valentina De Flaviis, modella e influencer. A officiare il matrimonio con rito civile, in municipio, è stato il sindaco, Jamil Sadegholvaad. Il calciatore riminese, che compirà 25 anni il prossimo 1 luglio, era fidanzato con la 24enne italo-brasiliana sin dal 2017. La proposta di matrimonio, con tanto di brillante da sogno, era avvenuta il 20 febbraio scorso nella Villa Crespi, ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo che sorge sul lago d’Orta. “Hell Yes” recitava la frase, condivisa sui social dal portiere nerazzurro per annunciare il sì imminente. Cresciuto nelle giovanili del Cesena, Marco ha iniziato la sua carriera nell’Atalanta per poi passare in prestito alla Cremonese, squadra dove ha maturato esperienza sia in serie B che in serie A (dal 16 ottobre 2022 durante la sfida con lo Spezia). Nel 2023, è tornato infine all’Atalanta, diventando portiere titolare. È figlio d’arte, perché il padre Davide ha giocato fino alla C2 rivestendo tutti i ruoli, salvo il portiere. Ruolo, quest’ultimo, che Marco iniziò per caso, perché un giorno mancava il portiere nella sua squadra, il Bellariva. All’epoca era centrocampista, ma quando lo misero in porta scoprì la sua vocazione.