Caos durante il derby con il Forlì: tentativo di aggressione a Giammarioli e due ragazze contuse, fa sapere il Rimini Fc

Momenti di concitazione durante Rimini-Forlì. Al 12’ un gruppetto di tifosi della Curva Est ha fatto irruzione in tribuna centrale ed è scattata una contestazione feroce contro la Building Company, con tanto di striscione che tradotto in italiano educato riporta il leit-motiv della serata: “Building vattene”. In tribuna non c’era però nessuno dei vertici societari ad assistere alla partita.

A fine gara, la società di casa ha fatto sapere che per entrare in tribuna, i tifosi avrebbero forzato i tornelli di ingresso e spinto due ragazze steward, che avrebbero riportato contusioni. Sempre la società del Rimini Fc, preannunciando un comunicato in uscita nella giornata di sabato, ha fatto sapere che ci sarebbe stato anche un tentativo di aggressione nei confronti del direttore generale Stefano Giammarioli, che avrebbe poi lasciato la tribuna scortato dalle forze dell’ordine.