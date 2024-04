Campus Cesena Sport: nuovo look e robusto aumento di capitale

Un campo nuovo e uno completamente rinnovato. Il centro sportivo di Martorano sta per rifarsi il look. È questa una delle delibere discusse e sottoscritte ieri nell’assemblea straordinaria dei soci di Campus Cesena Sport. Per dotare la struttura di nuovi spazi, saranno soprattutto due gli interventi strutturali: la costruzione di un nuovo terreno di gioco e la ristrutturazione del campo principale, che oggi ospita le gare di Serie B del Cesena donne. Dalla prossima stagione cambierà la superficie del terreno di gioco: addio all’erba naturale, che verrà sostituita da un sintetico di ultima generazione, in modo da rendere il campo centrale più “pratico” e più utilizzabile durante la settimana. Inoltre, dalla prossima stagione sarà illuminato, requisito richiesto per poter ospitare le gare del campionato di Primavera 1 (che il Cesena disputerà quasi certamente qui, se sarà rinnovato il contratto in scadenza, visto che Villa Silvia non è omologato) e che permetterebbe di allargare le fasce orarie per l’utilizzo durante la settimana.

All’ordine del giorno dell’assemblea di ieri c’era anche un robusto aumento di capitale: da 660mila a 1.140.000 euro. Non cambierà lo statuto del Campus Cesena Sport, che resterà una società senza scopo di lucro. Il Campus, nato tre anni fa grazie all’ingresso della Holding Cfc e della Fondazione Fruttadoro Orogel, oggi è guidato da Cesare Pollini, uno dei 28 soci del “primo” Cesena Fc ripartito nell’estate 2018 dalle ceneri del fallimento.

