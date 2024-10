Otto anni dopo la doppia sfida dell’Italia Under 17 contro Albania (1-0 gol di Merola, oggi al Pescara) e Serbia (2-0 reti di Merola e di Biancu, rimasto svincolato dopo la retrocessione con l’Olbia), oggi Ravenna riabbraccia una nazionale. In palio non c’è una qualificazione alla fase finale di un Europeo, come accadde allora, ma è una semplice amichevole contro il Galles, quella che attende l’Under 19 di Bollini. Fari ovviamente puntati sul più giovane degli azzurri presenti in Romagna, Francesco Camarda, 16 anni compiuti a marzo e già 2 gol in 3 presenze con la Italia Under 19 (dopo gli 11 in 17 partite nell’Under 17). Camarda, anche per il contratto milionario già firmato con il Milan, è la star di un’Italia che ha come capitano Leonardo Mendicino del Cesena.