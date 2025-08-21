Calcio, Var a chiamata in Serie C, ecco come funziona

Sarà una prima giornata storica quella che si giocherà tra il 22 e il 25 agosto in Serie C Sky Wifi, dove debutterà il Football Video Support, lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. In ogni stadio sarà installato un monitor – gestito da un review operator della CAN C – e gli allenatori avranno a disposizione due card FVS ciascuno da consegnare al quarto ufficiale per richiedere la review dell’azione all’arbitro: se la decisione di campo verrà cambiata la card verrà restituita; in caso contrario, l’allenatore perderà lo slot. I gol verranno comunque revisionati dal quarto ufficiale che, in caso di presunta irregolarità, potrà chiamare il direttore di gara a rivedere l’azione (se l’infrazione è oggettiva, può invitarlo direttamente ad annullare la rete). Tutte le gare della Serie C Sky Wifi 2025-26 potranno essere seguite su Sky e in streaming su NOW, con una partita a weekend su Rai Sport. L’opening day Livorno-Ternana verrà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre su Rai Sport andrà in onda il Monday night delle 20:30 tra Novara e Inter U23.