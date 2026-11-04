Calcio Under 19, il guardalinee perde la testa dopo un fallo subito dal figlio e colpisce con la bandierina un giocatore avversario: daspo di due anni

Il padre guardalinee perde le staffe per un fallo di gioco subito dal figlio, entra in campo e colpisce alla schiena un giocatore della squadra ospite con la bandierina. Una scena incredibile quella vista nel marzo scorso in una partita Under 19 nel territorio ravennate. Il Questore di Ravenna ha emesso un daspo di due anni, con il padre guardalinee che non potrà partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Il provvedimento è stato adottato al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine in relazione alla denuncia presentata dal giovane. L’aggressione si è verificata all’80’ della partita, con il giocatore colpito costretto a ricorrere a cure mediche.