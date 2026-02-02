Calcio Under 15, la rappresentativa di C a Cesena per sfidare i bianconeri il 4 febbraio

La Rappresentativa di Serie C scende in campo con la formazione Under15 per affrontare i pari età del Cesena in un test amichevole. Si giocherà mercoledì 4 febbraio al Centro sportivo “Romagna Centro 1” di Via Calcinaro – Cesena, fischio d’inizio alle 14.
Ventidue i convocati del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni per l’impegno in terra romagnola, dove i giovani della Serie C si raduneranno già alla vigilia per svolgere la consueta seduta d’allenamento prepartita.
I convocati
PORTIERI: Arrigoni Leonardo (Albinoleffe), Di Pietro Mattia (Arezzo);
DIFENSORI: Amadei Alessio (Giana Erminio), Cappellin Riccardo (Dolomiti Bellunesi), Di Nita Antonio (Campobasso), Di Tullio Leonardo (Monopoli), Pretto Gabriele (Vicenza), Rossi Alessandro (Vicenza), Tassinari Paolo (Ravenna), Velardo Marcello (Potenza);
CENTROCAMPISTI: Rampazzo Giosuè (Vicenza), Tolettini Matteo (Trento), Traini Alessandro (Gubbio), Zanetti Diego (Union Brescia);
ATTACCANTI: Cavion Leonardo (Cittadella), Continenza Giovanni (Pineto), De Martin Schifano Niccolò Leone (Dolomiti Bellunesi), Falce Massimo (Albinoleffe), Franchetto Marco Luigi (Arzignano), Greco Mattia (Audace Cerignola), Leone Thomas (Lecco), Nasca Federico (Forlì).