Calcio, un nuovo caso scuote gli arbitri: la bocciatura di Ferrieri Caputi fa risalire il riminese Rapuano

A poco più di un mese dalla formazione dei ruoli per la stagione 2026-2027, che l’Aia comunicherà nella tradizionale conferenza stampa del 1° luglio, rimbalza già una prima notizia: tra i 5 arbitri effettivi dismessi dalla Can ci sarà anche il romagnolo Marco Piccinini, che ha appena concluso la decima stagione tra Serie A e Serie B. Nella prossima stagione, dunque, gli arbitri effettivi romagnoli della Can saranno tre: il veterano Michael Fabbri della sezione di Ravenna, l’ultimo arrivato Andrea Zanotti di Rimini, promosso un’estate fa e reduce dal debutto in Serie A di domenica, e l’altro riminese Antonio Rapuano.