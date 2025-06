Calcio Uisp, al Manuzzi di Cesena una giornata di festa per i verdetti di fine stagione - Gallery

Una giornata all’insegna del calcio amatoriale, della passione e del rispetto si è svolta allo stadio Manuzzi di Cesena, con le finali del campionato Uisp Forlì-Cesena che hanno visto protagonisti tante squadre e tanti tifosi. L’evento si è aperto con un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare Davide Ceccaroni, presidente del comitato territoriale Uisp Forlì Cesena e dirigente nazionale Uisp, recentemente scomparso, figura di grande stima e impegno per lo sport territoriale.

Alla cerimonia di premiazione, hanno partecipato la signora Letizia, moglie di Matteo Maffei figura storica del calcio dilettantistico e dirigente del New Dream Team Riccione, scomparso due anni fa, e il vicesindaco e assessore allo Sport di Cesena, Christian Castorri, simboli di un legame tra sport, comunità e memoria.

Le terne arbitrali, composte da giudici provenienti da Forlì, Cesena, Rimini, Lugo e Ravenna, hanno garantito correttezza e fair play in tutte le sfide, testimonianza dell’impegno e della crescita del calcio amatoriale in regione. Le squadre si sono sfidate in finali emozionanti, tra entusiasmo, agonismo leale e rispetto reciproco, con risultati che resteranno impressi nei ricordi di tutti i partecipanti. Le terne: Iannone, Capucci, Romagnoli; Petroro, Magnani Ivano, Righi; Arras, Mardi, Scuro.

Nella Coppa Disciplina, il premio è andato all’Atletico Tigers Mordano, che ha conquistato la vetta grazie a un comportamento esemplare sul campo. La classifica finale vede al secondo posto i Diavoli Rossi e al terzo la Promosport, a testimonianza di un campionato equilibrato e sentito.

Per quanto riguarda le competizioni ufficiali, il Lokomotiv Riccione ha conquistato la Coppa Uisp battendo il Galaxy Fornò 2-1, mentre nella finale Play-Off il Sant’Andrea Castelnuovo ha superato l’Amatori Stuoie Lugo 4-1, regalando spettacolo e grande entusiasmo ai presenti.

Il commento di Amedeo Magnani, dirigente Uisp Forlì Cesena, riassume bene lo spirito di questa giornata: “Bellissima giornata di sport. Il campionato amatori Uisp mette in palio solo coppe di metallo, non si vincono soldi e non si percepiscono compensi per l’ingaggio. Si gioca per pura passione, la grinta e il sudore con cui viene onorata la maglia non ha prezzo. Siamo orgogliosi delle nostre squadre e continueremo a organizzare i nostri campionati ispirandoci ai valori veri ed antichi del calcio. Dopotutto, non c’è niente di più bello che prendere a calci un “pezzo di cuoio” in buona compagnia!”