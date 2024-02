Calcio serie D, United Riccione in estasi con le doppiette di Samb

Quinto risultato utile consecutivo. Nove punti nelle ultime tre giornate. Ma soprattutto una forza caratteriale cresciuta nel tempo, anche grazie agli innesti di spessore arrivati nella finestra di mercato invernale.

Risveglio biancazzurro

Basta dare un’occhiata al copione andato in scena con Fano, Sora e Forsempronese. Con le prime due lo United Riccione è andato sotto, ma ha avuto la forza di ribaltarle: con i marchigiani grazie a Matteucci e a una doppietta di Samb, con i laziali grazie a Maio e a Siku che ha trovato la rete della vittoria al 95’. Domenica, invece, con i biancazzurri, i riccionesi si sono visti riprendere da Casolla dopo appena sette minuti della ripresa, ma sono rimasti lì e con il solito Samb hanno messo prima la freccia e poi sono addirittura scappati. Gare come queste, un mese e mezzo fa, avrebbero scritto “zero” nella casellina dei punti. E adesso la classifica inizia ad avere tutto un altro aspetto con la consapevolezza che le sabbie mobili dei play-out sono a soli quattro punti. Ma ora, lo United Riccione, è una squadra quadrata, organizzata e con giocatori di spessore. E quando rientreranno Diambo e Lisai (con l’Avezzano, dopo la sosta, potrebbero esserci) le cose miglioreranno sicuramente.

Nel segno di Samb

Intanto, i romagnoli, si coccolano Falou Samb che quando segna, lo fa solo realizzando doppiette. Nato in Senegal il 17 luglio del 1997, è arrivato in Italia la prima volta dieci anni fa. Nella sua carriera ha vestito maglie importanti come quelle di Genoa, Reggina, Mantova e Ravenna. Ha tentato anche la via francese per poi ritornare nel Bel Paese. Samb è uno dei rinforzi voluti fortemente dal presidente Cassese per dare più spessore alla sua squadra. Punta centrale, alto 194 centimetri, da quando Samb è arrivato il Riccione è andato quasi sempre a punto. «Prima del mio arrivo non so come fosse la situazione - dice con sincerità - quello che so è che questo è un gruppo forte, con giocatori di grande spessore sia caratteriale sia dal punto di vista tecnico. E lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite dove siamo stati bravi a reagire a situazioni non facili. Domenica, per esempio, sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, e anche dopo il loro pareggio, non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a fare quello che il tecnico ci aveva chiesto».

Grande estimatore di Didier Drogba, l’ex attaccante del Chelsea, Samb ha una dedica particolare per la sua doppietta. «Per mia figlia. Ha appena 4 anni e vive in Senegal con mia moglie».