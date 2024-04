Calcio serie D, tris del Ravenna ma il Carpi ribalta il Forlì. Il derby va al Victor che sogna i play-off

A due giornate dalla fine della fase regolare il Ravenna vede assottigliarsi sempre più la speranza di salire in serie C. Infatti il tris casalingo al Certaldo non basta per avvicinare la capolista Carpi che resta a +4 in virtù del successo in rimonta sul Forlì (2-1). Ai Galletti non è sufficiente la rete di Greselin nel primo tempo. Ride il Victor San Marino che supera di misura l’Imolese (1-0) nel derby romagnolo e sale al quinto posto scalzando proprio il Forlì dall’ultima posizione utile per i play-off. In coda male la Sammaurese travolta a Budrio dal Mezzolara (3-1) così come nel girone F lo United va al tappeto sul campo de L’Aquila (2-1). Per entrambe all’orizzonte si staglia la figura dei play-out.