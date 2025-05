Calcio serie D play-off, il Ravenna supera il Tau in finale e spera nella serie C (2-1)

Il Ravenna fa il suo dovere e ora può soltanto sperare nel ripescaggio in serie C. La squadra di Marchionni arriva fino in fondo nei play-off vincendo anche la finale contro il Tau Altopascio (2-1). Protagonista il difensore Matteo Onofri che prima porta in vantaggio la squadra giallorossa (5’), quindi raddoppia (69’) dopo il momentaneo pareggio di Atzeni (19’). Espulso Bernardini tra le fila dei toscani al 74’. A questo punto il Ravenna è primo nella graduatoria delle squadre di D aventi diritto al ripescaggio e secondo nella graduatoria generale alle spalle dell’Inter U23, la cui candidatura sarà ufficializzata domani in Consiglio Federale.