Calcio serie D, La Sammaurese è già sotto torchio. Taccola: «Così si vince»

Fatica, sudore, sacrificio. Sono le tre parole che Mirko Taccola utilizza più di frequente, come un martellante refrain quotidiano, giusto per far capire ai suoi ragazzi in quale pianeta sono atterrati nel primo allenamento di stagione. In realtà il tecnico allena mezza rosa già da una settimana, giusto per mettere in chiaro che «ci sarà un gran mazzo da farsi». Nulla di nuovo sotto il sole per un tecnico cresciuto all’ombra di Fabrizio Castori, con il quale il contatto è costante, con tanto di visita d’amicizia qualche mese fa al Macrelli. Taccola a differenza di dodici mesi addietro non ha davanti un cantiere aperto e una squadra tutta da assemblare, tuttavia è consapevole che ogni stagione fa storia a sé. «Sì, abbiamo un piccolo vantaggio perché metà della rosa è confermata, resta un concetto di fondo: c’è da lavorare tanto perché è solo così che i risultati si portano a casa».

La difesa è rimasta in blocco, in attacco qualche piccola modifica c’è stata, il centrocampo ha registrato la metamorfosi più profonda: «È la zona nevralgica del campo ed è fondamentale che i nuovi arrivati comprendano la mentalità e l’attaccamento alla causa, magari aiutati da chi lo scorso anno c’era. Fondamentale è lo spirito di squadra che si crea giorno dopo giorno, consapevoli che dobbiamo guadagnarci il traguardo salvezza perché nessuno qui ti regala nulla».

Al completamento della rosa mancano un attaccante centrale e uno esterno, insieme a un altro 2005 per blindarsi sul fronte degli under. In tale direzione sta lavorando il diesse Tamai, malgrado le sirene di richiamo a 100 km di distanza da Ancona.

«A prescindere da come si risolverà la questione Tamai, sarò contento per lui, sono legato da una profonda stima e attualmente a San Mauro sta lavorando forte per la nostra causa. L’unica cosa che chiedo è che la situazione si chiarisca il prima possibile per delineare nel futuro prossimo il quadro dirigenziale della Sammaurese».

Entro la metà della settimana è previsto il responso di una vicenda sicuramente molto importante per il futuro prossimo dei giallorossi.

Amichevoli

La prima partitella è in programma sabato 27 luglio ma sarà una gara tutta in famiglia in attesa del 3 agosto contro il Montecchio quando dalle casacche si passerà alle maglie giallorosse. Quel giorno sicuramente Taccola abbozzerà una prima formazione potenzialmente titolare in vista della nuova stagione.